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Галиакберов Бикмухамет

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Амиров Галиакбер

Мать: Амирова Гульнара

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гульзамал

Мать ребёнка: Галиакберова Гадильбану

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шамсибану

Мать ребёнка: Галиакберова Гадильбану

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шамсизиган

Мать ребёнка: Галиакберова Гадильбану

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)

Мать ребёнка: Галиакберова Гадильбану

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова Гадильбану

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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