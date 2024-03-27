Амирова Гульнара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Гульнара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Отец ребёнка: Амиров Галиакбер

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Амиров Галиакбер

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мутыга

Отец ребёнка: Амиров Галиакбер

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Галиакберов Бикмухамет

Отец ребёнка: Амиров Галиакбер

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Галиакберов Гульзаир (Газаер)

Отец ребёнка: Амиров Галиакбер

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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