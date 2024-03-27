Амирова Гульнара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)
Отец ребёнка: Амиров Галиакбер
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Амиров Галиакбер
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мутыга
Отец ребёнка: Амиров Галиакбер
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Амиров Галиакбер
Рождение ребёнка
1813
Сын: Галиакберов Гульзаир (Газаер)
Отец ребёнка: Амиров Галиакбер
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно