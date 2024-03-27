Галиакберов Нурмухамет (Нурый)
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Галиакберов Бикмухамет
Мать: Галиакберова Гадильбану
Рождение ребёнка
1878
Сын: Галиакберов Кадир
Рождение ребёнка
1882
Сын: Акберов Насыр
Рождение ребёнка
1888
Сын: Галиакберов Буран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Абульхарыйс Нурыйевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мархаба Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибиямал Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдельхабир Нурыйевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Булякамал Нурыйевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно