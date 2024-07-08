Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева 07.11.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева

Место рождения

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.11.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1831 ст.

Отец: Скоркин Ерофей (Арефий) Филиппов

Мать: Александра Авраамова

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VVD6?i=896&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Муж: Иванов Василий Меркулов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.

Дочь: Фекла (Феоктиста)

Отец ребёнка: Иванов Василий Меркулов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.02.1860 ст.

Сын: Онисим

Отец ребёнка: Иванов Василий Меркулов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-8KGD?i=582&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
19.02.1863 ст.

Дочь: Иванова Дарья Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий Меркулов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZHS?i=609&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
Неизвестно

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