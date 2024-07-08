Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева
Место рождения
Дата рождения07.11.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1831 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VVD6?i=896&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.
Дочь: Фекла (Феоктиста)
Отец ребёнка: Иванов Василий Меркулов
Рождение ребёнка
14.02.1860 ст.
Сын: Онисим
Отец ребёнка: Иванов Василий Меркулов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-8KGD?i=582&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
19.02.1863 ст.
Дочь: Иванова Дарья Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий Меркулов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZHS?i=609&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
Неизвестно