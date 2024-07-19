Александра Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Авраам

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1815 ст.

Муж: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Куркова Меланья Ерофеева

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.09.1818 ст.

Сын: Шкоркин Степан Ерофеев

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.05.1821 ст.

Дочь: Буклова Мавра Ерофеева

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.10.1824 ст.

Сын: Шкоркин Степан Ерофеев

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.01.1827 ст.

Сын: Шкоркин Иван Ерофеев

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-KNSQ?i=122&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
02.02.1829 ст.

Дочь: Шкоркина Евдокия Ерофеева

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KFX6?i=175&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
16.02.1830 ст.

Дочь: Шкоркина Мариамна Ерофеева

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-KLNS?i=202&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
07.11.1831 ст.

Дочь: Иванова Фекла Ерофеева

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VVD6?i=896&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
13.11.1833 ст.

Дочь: Шкоркина Варвара Ерофеева

Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VJ4R?i=1015&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Смерть
Неизвестно

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