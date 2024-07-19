Александра Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792 ст.
Отец: Авраам
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1815 ст.
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Куркова Меланья Ерофеева
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
Рождение ребёнка
28.09.1818 ст.
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
Рождение ребёнка
03.05.1821 ст.
Дочь: Буклова Мавра Ерофеева
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
Рождение ребёнка
25.10.1824 ст.
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
Рождение ребёнка
24.01.1827 ст.
Сын: Шкоркин Иван Ерофеев
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-KNSQ?i=122&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
02.02.1829 ст.
Дочь: Шкоркина Евдокия Ерофеева
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-KFX6?i=175&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
16.02.1830 ст.
Дочь: Шкоркина Мариамна Ерофеева
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-KLNS?i=202&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
07.11.1831 ст.
Дочь: Иванова Фекла Ерофеева
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VVD6?i=896&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Рождение ребёнка
13.11.1833 ст.
Дочь: Шкоркина Варвара Ерофеева
Отец ребёнка: Скоркин Ерофей Филиппов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-VJ4R?i=1015&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении
Смерть
Неизвестно