Иванов Василий Меркулов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.
Дочь: Фекла (Феоктиста)
Мать ребёнка: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева
Рождение ребёнка
14.02.1860 ст.
Сын: Онисим
Мать ребёнка: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-8KGD?i=582&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
19.02.1863 ст.
Дочь: Иванова Дарья Васильева
Мать ребёнка: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZHS?i=609&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
Неизвестно