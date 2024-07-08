Иванов Василий Меркулов Около 1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Меркулов

Иванов Василий Меркулов

Место рождения

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Жена: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.

Дочь: Фекла (Феоктиста)

Мать ребёнка: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.02.1860 ст.

Сын: Онисим

Мать ребёнка: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-8KGD?i=582&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
19.02.1863 ст.

Дочь: Иванова Дарья Васильева

Мать ребёнка: Иванова (Шкоркина) Фекла (Феоктиста) Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZHS?i=609&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.