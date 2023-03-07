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Естифеевъ Михаилъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1756

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Естифеевъ Василий

Мать: Естифеева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Петрова

Смерть
1786
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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