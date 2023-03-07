Естифеевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Естифеевъ Василий
Мать: Естифеева Лукерья
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Петрова
Смерть
1786