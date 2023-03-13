Акулина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Естифеевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Естифеева) Авдотья

Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Естифеева) Федосья

Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Естифеева) Марфа

Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Естифеева) Марья

Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Естифеева) Фекла

Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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