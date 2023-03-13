Акулина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Естифеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Естифеева) Авдотья
Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Естифеева) Федосья
Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Естифеева) Марфа
Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Естифеева) Марья
Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Естифеева) Фекла
Отец ребёнка: Естифеевъ Михаилъ