Естифеевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Естифеевъ Олимпий
Мать: Татьяна Родионова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Естифеева Лукерья
Рождение ребёнка
1756
Сын: Естифеевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Естифеева Лукерья
Рождение ребёнка
1761
Сын: Естифеевъ Карпъ
Мать ребёнка: Естифеева Лукерья
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Естифеева Лукерья
Рождение ребёнка
1766
Сын: Естифеевъ Егоръ
Мать ребёнка: Естифеева Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Естифеева Лукерья