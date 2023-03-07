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Естифеевъ Василий

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Естифеевъ Олимпий

Мать: Татьяна Родионова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Естифеева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Сын: Естифеевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Естифеева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Естифеевъ Карпъ

Мать ребёнка: Естифеева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Естифеева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Естифеевъ Егоръ

Мать ребёнка: Естифеева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Естифеева Лукерья

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