Даниель-Бек (Бороздина) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниель-Бек (Бороздина) Нина Георгиевна

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Место рождения

Ishim, Tyumen Oblast Russia

Дата рождения

20.02.1910

Дата смерти

22.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910

Отец: Бороздин Георгий Семёнович

Мать: Бороздина София Гермагеновна

Ishim, Tyumen Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.11.1932

Сын: Даниель-Бек Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
18.04.1939

Дочь: Филимонова София Владимировна

Отец ребёнка: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Крещение
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Металлург
Смерть
22.12.1982
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia
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