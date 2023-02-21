Даниель-Бек (Бороздина) Нина Георгиевна
Место рожденияIshim, Tyumen Oblast Russia
Дата рождения20.02.1910
Дата смерти22.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910
Ishim, Tyumen Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.11.1932
Сын: Даниель-Бек Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Даниель-Бек Владимир Сергеевич
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
18.04.1939
Дочь: Филимонова София Владимировна
Отец ребёнка: Даниель-Бек Владимир Сергеевич
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Крещение
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Металлург
Смерть
22.12.1982
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Russia