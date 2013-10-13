Филимонова (Даниель-Бек) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Даниель-Бек) София Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.04.1939

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939

Отец: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Мать: Даниель-Бек Нина Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.04.1969

Сын: Филимонов Алексей Валентинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.10.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
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