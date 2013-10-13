Филимонова (Даниель-Бек) София Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.04.1939
Дата смерти13.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939
Рождение ребёнка
29.04.1969
Сын: Филимонов Алексей Валентинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
13.10.2013
Похороны
Неизвестно
Подгорное Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд