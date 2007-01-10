Даниель-Бек Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниель-Бек Сергей Владимирович

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Место рождения

Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

11.11.1932

Дата смерти

10.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1932

Отец: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Мать: Даниель-Бек Нина Георгиевна

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниель-Бек Олег Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Главный редактор
Смерть
10.01.2007
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Leningradskaya oblast' Russia
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