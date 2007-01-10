Даниель-Бек Сергей Владимирович
Место рожденияSaint Petersburg, Russia
Дата рождения11.11.1932
Дата смерти10.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1932
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниель-Бек Олег Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Kaliningrad, Kaliningrad Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Главный редактор
Смерть
10.01.2007
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Saint Petersburg, Leningradskaya oblast' Russia