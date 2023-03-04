Вшивцева (Сухих) Татьяна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти16.02.1809 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Сухих Косма Ефремович
Мать: Сухих Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Лобанов Никифор Саввович
Бракосочетание
19.01.1764 ст.
1764 МК Нолинск (день свадьбы) ф.237 оп.75 д. 19 для обоих второй брак
Рождение ребёнка
14.10.1764 ст.
Дочь: Чукмачёва Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Бракосочетание
До 1764
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Вшивцев Прокоп Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
13.02.1780 ст.
Сын: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1809 ст.