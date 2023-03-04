Вшивцева (Сухих) Татьяна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Сухих) Татьяна Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

16.02.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Сухих Косма Ефремович

Мать: Сухих Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Лобанов Никифор Саввович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1764 ст.

Муж: Вшивцев Василий Самсонович

1764 МК Нолинск (день свадьбы) ф.237 оп.75 д. 19 для обоих второй брак
Рождение ребёнка
14.10.1764 ст.

Дочь: Чукмачёва Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Бракосочетание
До 1764

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Вшивцев Прокоп Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
13.02.1780 ст.

Сын: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Вшивцев Ульян Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Никифор Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.02.1809 ст.
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