Вшивцев Мартеньян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1780 ст.
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1780 ст.
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1800 ст.
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Лудянского Ясашного прихода починка Вашкиренского вдовы Агафии Софимовой Павловой Жены Шибановой
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Мать ребёнка: Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: (Вшивцева) Акилья Мартеньянова
Мать ребёнка: Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Рождение ребёнка
15.01.1810 ст.
Сын: Вшивцев Максим Мартеньянович
Мать ребёнка: Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Рождение ребёнка
18.01.1814 ст.
Сын: Вшивцев Климент Мартеньянович
Мать ребёнка: Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Рождение ребёнка
05.03.1818
Дочь: (Вшивцева) Дарья Мартеньянова
Мать ребёнка: Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Рождение ребёнка
04.05.1820 ст.
Дочь: (Вшивцева) Лукерия Мартеньянова
Мать ребёнка: Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Смерть
1851