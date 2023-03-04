Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1800 ст.
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Лудянского Ясашного прихода починка Вашкиренского вдовы Агафии Софимовой Павловой Жены Шибановой
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Акилья Мартеньянова
Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1810 ст.
Сын: Вшивцев Максим Мартеньянович
Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1814 ст.
Сын: Вшивцев Климент Мартеньянович
Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1818
Дочь: Дарья Мартеньянова
Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1820 ст.
Дочь: Лукерия Мартеньянова
Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834