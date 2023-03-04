Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Шибанова) Акилина Павловна

Вшивцева (Шибанова) Акилина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1800 ст.

Муж: Вшивцев Мартеньян Васильевич

1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Лудянского Ясашного прихода починка Вашкиренского вдовы Агафии Софимовой Павловой Жены Шибановой
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Акилья Мартеньянова

Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1810 ст.

Сын: Вшивцев Максим Мартеньянович

Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1814 ст.

Сын: Вшивцев Климент Мартеньянович

Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1818

Дочь: Дарья Мартеньянова

Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1820 ст.

Дочь: Лукерия Мартеньянова

Отец ребёнка: Вшивцев Мартеньян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834