Сухих (Голышева) Варвара Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих (Голышева) Варвара Трофимова

Сухих (Голышева) Варвара Трофимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730

Сын: Сухих Леонтий Космин

Отец ребёнка: Сухих Косма Ефремович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Вшивцева Татьяна Козмина

Отец ребёнка: Сухих Косма Ефремович

Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Косма Ефремович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close