Сухих (Голышева) Варвара Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Сухих Леонтий Космин
Отец ребёнка: Сухих Косма Ефремович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Вшивцева Татьяна Козмина
Отец ребёнка: Сухих Косма Ефремович
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763