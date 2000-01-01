Сухих Косма Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Косма Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1741

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Сухих Ефрем Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Сухих Леонтий Космин

Мать ребёнка: Сухих Варвара Трофимова

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Вшивцева Татьяна Козмина

Мать ребёнка: Сухих Варвара Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Варвара Трофимова

Смерть
После 1741
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