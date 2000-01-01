Сухих Косма Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Сухих Ефрем Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Сухих Леонтий Космин
Мать ребёнка: Сухих Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Вшивцева Татьяна Козмина
Мать ребёнка: Сухих Варвара Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Варвара Трофимова
Смерть
После 1741