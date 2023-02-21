Вшивцев Ульян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
14.11.1821 ст.
Дочь: Тарасова Катерина Ульяновна
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Федотовна
Пропал без вести (военное)
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1830