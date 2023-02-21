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Вшивцев Ульян Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Вшивцев Василий Самсонович

Мать: Вшивцева Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Вшивцев Никита Ульянович

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Федотовна

Рождение ребёнка
14.11.1821 ст.

Дочь: Тарасова Катерина Ульяновна

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Федотовна

Пропал без вести (военное)
1830
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Параскева Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1830
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