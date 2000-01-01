Тарасова (Вшивцева) Катерина Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1821 ст.
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1821 ст.
Бракосочетание
27.10.1839
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет жених из дер. Нолинской пер. брак невеста из дер. Водениковской отец ум. Ульян Вшивцев поручит. жениха казённого ведомства кресть Нолинского ... Показать все
Смерть
После 1839