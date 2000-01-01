Тарасова (Вшивцева) Катерина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Вшивцева) Катерина Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1821 ст.

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1821 ст.

Отец: Вшивцев Ульян Васильевич

Мать: Вшивцева Параскева Федотовна

Бракосочетание
27.10.1839

Муж: Тарасов Деомид Фёдорович

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет жених из дер. Нолинской пер. брак невеста из дер. Водениковской отец ум. Ульян Вшивцев поручит. жениха казённого ведомства кресть Нолинского ... Показать все
Смерть
После 1839
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