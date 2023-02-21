Тарасов Деомид Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Тарасов Фёдор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1839
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет жених из дер. Нолинской пер. брак невеста из дер. Водениковской отец ум. Ульян Вшивцев поручит. жениха казённого ведомства кресть Нолинского ... Показать все
Смерть
После 1839