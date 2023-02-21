Тарасов Деомид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Деомид Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Тарасов Фёдор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1839

Жена: Тарасова Катерина Ульяновна

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 20 лет жених из дер. Нолинской пер. брак невеста из дер. Водениковской отец ум. Ульян Вшивцев поручит. жениха казённого ведомства кресть Нолинского ... Показать все
Смерть
После 1839
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