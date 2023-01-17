Вшивцева Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Параскева Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

16.02.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Вшивцев Никита Ульянович

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1821 ст.

Дочь: Тарасова Катерина Ульяновна

Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Ульян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.02.1852 ст.
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