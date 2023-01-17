Вшивцева Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смерти16.02.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1821 ст.
Дочь: Тарасова Катерина Ульяновна
Отец ребёнка: Вшивцев Ульян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.02.1852 ст.