Петрунин Никонор Антонович
Место рождения
Дата рождения20.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893
Крещение
25.07.1893
Крестные: павел Игнатьевич Петрунин; Анна Никитовна Петрунина
Бракосочетание
23.01.1912
у обоих первый брак; жениху и невесте 18 лет
Рождение ребёнка
22.06.1913
Сын: Петрунин Петр Никонорович
Мать ребёнка: Петрунина Агриппина Антоновна
Рождение ребёнка
09.10.1915
Сын: Петрунин Павел Никонорович
Мать ребёнка: Петрунина Агриппина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Петрунин Иван Никонорович
Мать ребёнка: Петрунина Агриппина Антоновна
Работа или профессия
С 1924
Член колхоза
Смерть
Неизвестно