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Петрунин Никонор Антонович

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893

Отец: Петрунин Антон Никитович

Мать: Петрунина Анастасия Макаровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
25.07.1893
Крестные: павел Игнатьевич Петрунин; Анна Никитовна Петрунина
Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Петрунина Агриппина Антоновна

у обоих первый брак; жениху и невесте 18 лет
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Петрунин Петр Никонорович

Мать ребёнка: Петрунина Агриппина Антоновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Петрунин Павел Никонорович

Мать ребёнка: Петрунина Агриппина Антоновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Петрунин Иван Никонорович

Мать ребёнка: Петрунина Агриппина Антоновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1924
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Член колхоза
Смерть
Неизвестно
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