Петрунин Петр Никонорович
Место рождения
Дата рождения22.06.1913
Дата смерти12.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1913
Крещение
23.06.1913
Крестные: Агриппина - Павел Игнатьев Петрунин; Агрипп (?) Антонович Матвеев
Образование
1926
Окончил сельскую школу
Работа или профессия
С 1929
Член колхоза
Работа или профессия
Между ?.01.1930 и 1933
Работал в колхозе «Урожай"
Рождение ребёнка
22.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна
Образование
С 1933 по 1934
Учился на профессию комбайнер
Работа или профессия
С 1934 по 1935
Работал комбайнером в колхозе «Урожай"
Рождение ребёнка
17.08.1935
Дочь: Федорова Мария Петровна
Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна
Бракосочетание
25.10.1935
Работа или профессия
С 1935 по 1936
Работал шофером в МТС
Образование
С 1935 по 1936
Был направлен МТС на курсы шоферов
Образование
С 1936 по 1937
Был направлен в монастырскую школу в должности инструктора комбайнов и автомашин
Военная служба
С 1937
Был призввн в РККН для прохождения действительной службы; зачислен в танковую бригаду; тут закончил школу механиков водителей; получил звание старшего сержанта
Рождение ребёнка
19.01.1938
Сын: Петрунин Николай Петрович
Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.09.1940
Сын: Петрунин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна
Работа или профессия
С ?.01.1941 по ?.10.1941
Был уволен в долгосрочный отпуск; работал механиком при Кузнечихинском МТС
Военная служба
С 1941
Киев, Украина
Служил сиаршим сержантом - механиком водителем в Киеве | Киев, Украина
Рождение ребёнка
17.10.1946
Дочь: Чухутина Вера Петровна
Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна
Военная награда
28.10.1946
За оборону сталинграда
Рождение ребёнка
20.11.1949
Дочь: Жиленкова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна
Военная служба
С 07.?.?
Был при интенданстве на должности водителя по снабжению бригады
Военная служба
Неизвестно
Служил в 66 (?) бригаде, авторота
Смерть
12.06.1989