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Петрунин Петр Никонорович

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1913

Дата смерти

12.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1913

Отец: Петрунин Никонор Антонович

Мать: Петрунина Агриппина Антоновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
23.06.1913
Крестные: Агриппина - Павел Игнатьев Петрунин; Агрипп (?) Антонович Матвеев
Образование
1926
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил сельскую школу
Работа или профессия
С 1929
Член колхоза
Работа или профессия
Между ?.01.1930 и 1933
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работал в колхозе «Урожай"
Рождение ребёнка
22.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1933 по 1934
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Учился на профессию комбайнер
Работа или профессия
С 1934 по 1935
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работал комбайнером в колхозе «Урожай"
Рождение ребёнка
17.08.1935

Дочь: Федорова Мария Петровна

Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна

Бракосочетание
25.10.1935

Жена: Петрунина Евдокия Петровна

Работа или профессия
С 1935 по 1936
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работал шофером в МТС
Образование
С 1935 по 1936
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Был направлен МТС на курсы шоферов
Образование
С 1936 по 1937
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Был направлен в монастырскую школу в должности инструктора комбайнов и автомашин
Военная служба
С 1937
Был призввн в РККН для прохождения действительной службы; зачислен в танковую бригаду; тут закончил школу механиков водителей; получил звание старшего сержанта
Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Петрунин Николай Петрович

Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1940

Сын: Петрунин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С ?.01.1941 по ?.10.1941
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Был уволен в долгосрочный отпуск; работал механиком при Кузнечихинском МТС
Военная служба
С 1941
Киев, Украина
Служил сиаршим сержантом - механиком водителем в Киеве | Киев, Украина
Рождение ребёнка
17.10.1946

Дочь: Чухутина Вера Петровна

Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
28.10.1946
За оборону сталинграда
Рождение ребёнка
20.11.1949

Дочь: Жиленкова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Петрунина Евдокия Петровна

Военная служба
С 07.?.?
Был при интенданстве на должности водителя по снабжению бригады
Военная служба
Неизвестно
Служил в 66 (?) бригаде, авторота
Смерть
12.06.1989
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