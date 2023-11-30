Петрунина (Матвеева) Агриппина Антоновна
Место рождения
Дата рождения05.06.1893
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1893
Крещение
06.06.1893
Крестные: Порфирий Никитович Петрунин
Бракосочетание
23.01.1912
у обоих первый брак; жениху и невесте 18 лет
Рождение ребёнка
22.06.1913
Сын: Петрунин Петр Никонорович
Отец ребёнка: Петрунин Никонор Антонович
Рождение ребёнка
09.10.1915
Сын: Петрунин Павел Никонорович
Отец ребёнка: Петрунин Никонор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Петрунин Иван Никонорович
Отец ребёнка: Петрунин Никонор Антонович
Работа или профессия
С 1924
Член колхоза