Петрунина (Матвеева) Агриппина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина (Матвеева) Агриппина Антоновна

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.06.1893

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1893

Отец: Матвеев Антон Яковлевич

Мать: Матвеева Матрона Афиногеновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.06.1893
Крестные: Порфирий Никитович Петрунин
Бракосочетание
23.01.1912

Муж: Петрунин Никонор Антонович

у обоих первый брак; жениху и невесте 18 лет
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Петрунин Петр Никонорович

Отец ребёнка: Петрунин Никонор Антонович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Петрунин Павел Никонорович

Отец ребёнка: Петрунин Никонор Антонович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Петрунин Иван Никонорович

Отец ребёнка: Петрунин Никонор Антонович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1924
Член колхоза
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