Горнаков Михаил 1 Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Горнаков Василий Ильич
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Горнаков Серафим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горнаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1916
Сын: Горнаков Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Василийii Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Василийi Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно