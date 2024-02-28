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Горнаков Михаил 1 Васильевич

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Горнаков Василий Ильич

Мать: Горнакова Анна Капитоновна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Горнаков Серафим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горнаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Горнаков Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Василийii Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Василийi Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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