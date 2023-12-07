Горнаков Серафим Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1898
Дата смерти17.10.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1898
Отец: Горнаков Михаил 1 Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Виталий Серафимович
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
13.01.1926
Рождение ребёнка
22.11.1930
Рождение ребёнка
17.10.1932
Смерть
17.10.1975