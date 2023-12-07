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Горнаков Серафим Михайлович

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.11.1898

Дата смерти

17.10.1975

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1898

Отец: Горнаков Михаил 1 Васильевич

Мать: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Виталий Серафимович

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
17.10.1975
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

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