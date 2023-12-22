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Горнаков Виталий Серафимович

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горнаков Серафим Михайлович

Мать: Горнакова Евгения Николаевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Николай Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Виктор Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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