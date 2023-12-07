Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти19.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Виталий Серафимович
Отец ребёнка: Горнаков Серафим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
13.01.1926
Рождение ребёнка
22.11.1930
Рождение ребёнка
17.10.1932
Смерть
19.12.1971