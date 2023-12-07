Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Чудинова) Евгения Николаевна

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

19.12.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Виталий Серафимович

Отец ребёнка: Горнаков Серафим Михайлович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Серафим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Серафим Михайлович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Серафим Михайлович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Серафим Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Серафим Михайлович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
19.12.1971
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

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