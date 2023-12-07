Горнаков Прокопий Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.07.1916
Дата смерти24.10.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1916
Отец: Горнаков Михаил 1 Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черняховская? (Горнакова) Прокопьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.10.1976