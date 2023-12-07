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Горнаков Прокопий Михайлович

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

08.07.1916

Дата смерти

24.10.1976

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1916

Отец: Горнаков Михаил 1 Васильевич

Мать: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черняховская? (Горнакова) Прокопьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
24.10.1976
Черемхово, Черемховское, Иркутская область

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