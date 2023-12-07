Черняховская? (Горнакова) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняховская? (Горнакова) Прокопьевна

Черняховская? (Горнакова) Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горнаков Прокопий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.