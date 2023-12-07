Черняховская? (Горнакова) Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горнаков Прокопий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно