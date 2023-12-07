Горнакова Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горнаков Михаил 1 Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Горнакова) Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Горнаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Горнакова) Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич
Смерть
Неизвестно