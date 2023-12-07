Горнакова Анна Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова Анна Капитоновна

Горнакова Анна Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Ильич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Горнаков Михаил 1 Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Горнакова) Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Горнаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Горнакова) Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Ильич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.