Горнаков Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горнаков Михаил 1 Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Горнакова) Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Горнаков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Горнакова) Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна
Смерть
Неизвестно