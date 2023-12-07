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Горнаков Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Горнаков Илья Корнилович

Мать: Горнакова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анна Капитоновна

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горнаков Михаил 1 Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Горнакова) Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Горнаков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Горнакова) Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Капитоновна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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