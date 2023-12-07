Горнакова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Горнаков Василий Ильич

Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович

Рождение ребёнка
31.12.1861

Дочь: Анисия Ильинична

Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Илья Корнилович

Смерть
Неизвестно
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