Горнакова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович
Рождение ребёнка
31.12.1861
Дочь: Анисия Ильинична
Отец ребёнка: Горнаков Илья Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно