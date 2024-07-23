Карих петр григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карих мавра гаврилова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Карих акулина петровна
Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Карих аграфена петровна
Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Карих прасковья петровна
Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Карих улита петровна
Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова