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Карих петр григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Карих григорий игнатьев

Мать: Карих александра максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карих мавра гаврилова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Карих акулина петровна

Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Карих аграфена петровна

Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Карих прасковья петровна

Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Карих улита петровна

Мать ребёнка: Карих мавра гаврилова

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