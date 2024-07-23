Карих мавра гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карих мавра гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карих петр григорьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Карих акулина петровна

Отец ребёнка: Карих петр григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Карих аграфена петровна

Отец ребёнка: Карих петр григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Карих прасковья петровна

Отец ребёнка: Карих петр григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Карих улита петровна

Отец ребёнка: Карих петр григорьевич

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