Карих григорий игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Карих игнат Ефимов
Мать: Карих Матрона Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карих Наталья1 Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карих 1
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Карих Наталья1 Антонова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Карих 1
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Карих Наталья1 Антонова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Карих александра максимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Карманова (Карих) агафья григорьевна
Мать ребёнка: Карих александра максимова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Карих василий григорьевич
Мать ребёнка: не указана