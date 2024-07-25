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Карих григорий игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Карих игнат Ефимов

Мать: Карих Матрона Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карих Наталья1 Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карих 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карих александра максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Карих Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Карих Наталья1 Антонова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Карих Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Карих 1

Рождение ребёнка
1811

Сын: Карих иван григорьевич

Мать ребёнка: Карих Наталья1 Антонова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Карих петр григорьевич

Мать ребёнка: Карих александра максимова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Карманова (Карих) агафья григорьевна

Мать ребёнка: Карих александра максимова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Карих василий григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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