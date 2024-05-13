Гамаюнов Данил Семенович 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГамаюнов Данил Семенович

Гамаюнов Данил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович

Мать: Гамаюнова Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Марфа Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гамаюнов Петр Данилович

Мать ребёнка: Гамаюнова Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гамаюнов Давыд Данилович

Мать ребёнка: Гамаюнова Марфа Ефимовна

Военная служба
1813
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.