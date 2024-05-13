Гамаюнов Данил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Марфа Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Гамаюнова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Гамаюнова Марфа Ефимовна
Военная служба
1813
Смерть
Неизвестно