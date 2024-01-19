Гамаюнов Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гамаюнов Данил Семенович
Мать: Гамаюнова Марфа Ефимовна
Упоминание
16.09.1811
Упоминание
14.03.1816
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья
Упоминание
26.04.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Дарья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно