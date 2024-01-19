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Гамаюнов Петр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гамаюнов Данил Семенович

Мать: Гамаюнова Марфа Ефимовна

Упоминание
16.09.1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Дарья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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