Гамаюнова Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Гамаюнов Данил Семенович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Гамаюнов Данил Семенович
Смерть
Неизвестно