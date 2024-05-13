Гамаюнова Марфа Ефимовна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Данил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гамаюнов Петр Данилович

Отец ребёнка: Гамаюнов Данил Семенович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гамаюнов Давыд Данилович

Отец ребёнка: Гамаюнов Данил Семенович

Смерть
Неизвестно

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