Гамаюнова Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гамаюнов Емельян Семенович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович
Смерть
Неизвестно