Гамаюнова Дарья Григорьевна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Гамаюнов Данил Семенович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гамаюнов Емельян Семенович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович

Смерть
Неизвестно

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