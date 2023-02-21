Лопухина (Хаустова) Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Хаустова) Анастасия Борисовна

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Место рождения

Королевство Югославия

Дата рождения

23.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Королевство Югославия
Бракосочетание
?.08.1964

Муж: Лопухин Сергей Рафаилович

Рождение ребёнка
08.06.1965

Дочь: Терасидо Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович

Рождение ребёнка
14.02.1967

Дочь: Лопухина-Филоу Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович

Рождение ребёнка
25.09.1968

Дочь: Лопухина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович

Рождение ребёнка
17.05.1972

Сын: Лопухин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович

Рождение ребёнка
15.06.1980

Дочь: Потапова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович

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