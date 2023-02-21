Лопухина (Хаустова) Анастасия Борисовна
Место рожденияКоролевство Югославия
Дата рождения23.10.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Королевство Югославия
Бракосочетание
?.08.1964
Рождение ребёнка
08.06.1965
Дочь: Терасидо Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович
Рождение ребёнка
14.02.1967
Дочь: Лопухина-Филоу Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович
Рождение ребёнка
25.09.1968
Дочь: Лопухина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович
Рождение ребёнка
17.05.1972
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович
Рождение ребёнка
15.06.1980
Дочь: Потапова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Рафаилович