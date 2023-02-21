Лопухин Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Пётр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1972

Отец: Лопухин Сергей Рафаилович

Мать: Лопухина Анастасия Борисовна

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