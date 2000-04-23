Терасидо (Лопухина) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1965
Рождение ребёнка
25.06.1992
Дочь: Терасидо Кристиана Элисабет
Отец ребёнка: не указан
Наяк, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
25.06.1992
Дочь: Терасидо Александра Елена
Отец ребёнка: не указан
Наяк, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
23.04.2000
Отец ребёнка: не указан
г. Миннеаполис, Миннесота, США
Рождение ребёнка
20.01.2002
Дочь: Терасидо Катерина София
Отец ребёнка: не указан
г. Миннеаполис, Миннесота, США