Терасидо (Лопухина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терасидо (Лопухина) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1965

Отец: Лопухин Сергей Рафаилович

Мать: Лопухина Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
25.06.1992

Дочь: Терасидо Кристиана Элисабет

Отец ребёнка: не указан

Наяк, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
25.06.1992

Дочь: Терасидо Александра Елена

Отец ребёнка: не указан

Наяк, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
23.04.2000

Сын: Терасидо Сергей Рафаэль

Отец ребёнка: не указан

г. Миннеаполис, Миннесота, США
Рождение ребёнка
20.01.2002

Дочь: Терасидо Катерина София

Отец ребёнка: не указан

г. Миннеаполис, Миннесота, США
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