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Лопухина Лидия Сергеевна
Лопухина Лидия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1968
Пол
Женский
Отец
Лопухин Сергей Рафаилович
1942 г.р.
Мать
Лопухина (Хаустова) Анастасия Борисовна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1968
Отец:
Лопухин Сергей Рафаилович
Мать:
Лопухина Анастасия Борисовна
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