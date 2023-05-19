Климов Игнатiй Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Климова Александра Игнатьева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Евдокiя Игнатьева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно