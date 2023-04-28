Климова (Бабкина) Александра Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Климов Игнатiй Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.11.1846
Рождение ребёнка
12.02.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабкин Николай Яковлев
Рождение ребёнка
28.10.1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабкин Николай Яковлев
Смерть
Неизвестно