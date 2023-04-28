Климова (Бабкина) Александра Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Бабкина) Александра Игнатьева

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1828 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Климов Игнатiй Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Бабкин Николай Яковлев

Рождение ребёнка
12.02.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Николай Яковлев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Николай Яковлев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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