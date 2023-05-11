Бабкин Николай Яковлев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Бабкин Яков Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.11.1846
Рождение ребёнка
12.02.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Александра Игнатьева
Рождение ребёнка
28.10.1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Александра Игнатьева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно