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Бабкин Николай Яковлев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1827 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бабкин Яков Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Климова Александра Игнатьева

Рождение ребёнка
12.02.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Александра Игнатьева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Александра Игнатьева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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