Климова (Кузнецова) Евдокiя Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Игнатiй Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1839
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно