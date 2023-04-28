Климова (Кузнецова) Евдокiя Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Кузнецова) Евдокiя Игнатьева

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Игнатiй Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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