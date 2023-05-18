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Климов Измаил Игнатьев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Климов Игнатiй Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1846

Жена: Урсегова Гликерiя Аникина

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Измаилова

Мать ребёнка: Урсегова Гликерiя Аникина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1850

Дочь: Агапiя Измаилова

Мать ребёнка: Урсегова Гликерiя Аникина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Татьяна Измаилова

Мать ребёнка: Урсегова Гликерiя Аникина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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