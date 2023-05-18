Климов Измаил Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Климов Игнатiй Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Измаилова
Мать ребёнка: Урсегова Гликерiя Аникина
Рождение ребёнка
11.04.1850
Дочь: Агапiя Измаилова
Мать ребёнка: Урсегова Гликерiя Аникина
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Татьяна Измаилова
Мать ребёнка: Урсегова Гликерiя Аникина
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно