Урсегова (Климова) Гликерiя Аникина
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Измаилова
Отец ребёнка: Климов Измаил Игнатьев
Рождение ребёнка
11.04.1850
Дочь: Агапiя Измаилова
Отец ребёнка: Климов Измаил Игнатьев
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Татьяна Измаилова
Отец ребёнка: Климов Измаил Игнатьев
Смерть
Неизвестно