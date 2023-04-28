Урсегова (Климова) Гликерiя Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урсегова (Климова) Гликерiя Аникина

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1846

Муж: Климов Измаил Игнатьев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Измаилова

Отец ребёнка: Климов Измаил Игнатьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1850

Дочь: Агапiя Измаилова

Отец ребёнка: Климов Измаил Игнатьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Татьяна Измаилова

Отец ребёнка: Климов Измаил Игнатьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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